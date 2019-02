Jak podała w czwartek Joanna Szczęsna z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, zatrzymanie miało związek z kradzieżą rozbójniczą, do której doszło w Pabianicach pod koniec stycznia.

Do domu przy ul. Św. Jana dostarczono wtedy węgiel. Gdy dostawca rozliczał się z odbiorcą opału, dwóch mężczyzn ukradło z jego pojazdu pieniądze. Pokrzywdzony ruszył za nimi w pościg, ale zrezygnował po tym, gdy złodzieje zagrozili mu użyciem noża i stłuczonej butelki - tzw. tulipana.

Sprawcy oddalili się w kierunku centrum miasta i rozeszli. Pabianiccy policjanci ustalili personalia napastników, ale ci się ukrywali, więc nie można było ich zatrzymać.

Pierwszego z poszukiwanych udało się wreszcie ująć 3 lutego. Podczas interwencji domowej policji 44-latek uciekł z mieszkania przez balkon i schował się w ciasnym psim kojcu. Został zatrzymany do dyspozycji pabianickiej prokuratury. Usłyszał zarzut dokonania kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu do 10 lat więzienia.

Wobec 44-latka sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Zdaniem pabianickiej policji, zatrzymanie jego wspólnika to kwestia czasu.(PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska