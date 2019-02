W najbliższy czwartek szef polskiego rządu udaje się na Słowację, gdzie weźmie udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), w którym uczestniczyć ma także kanclerz Niemiec. Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Morawiecki w kontekście zbliżającego się spotkania zwracał uwagę na wymianę handlową między Niemcami a krajami V4. Dlatego - jak mówił - podczas spotkania poruszone zostaną "tematy handlowe, gospodarcze".

"Na pewno również brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z UE, które teraz jest negocjowane (...), to też będzie przedmiotem debaty" - dodał premier Morawiecki.

Szef rządu wskazał, że podczas czwartkowego spotkania omawiane będą również zbliżające się wybory do PE. "Tutaj nasza formacja - PiS jest pożądanym koalicjantem dla wielu potencjalnych ugrupowań; też bardzo często to staje jako przedmiot rozmowy w różnych konfiguracjach politycznych" - mówił.

Morawiecki powiedział też, że podczas czwartkowego spotkania poruszony zostanie temat kolejnej unijnej perspektywy budżetowej. "Chcę zapewnić wszystkich państwa, to będzie bardzo dobry budżet dla Polski" - podkreślił.

Premier Morawiecki mówił ponadto, że "Grupa Wyszehradzka dzisiaj to jest zupełnie inna instytucja, niż jeszcze kilka lat temu". Zwracał uwagę, że choć wszyscy czterej premierzy państw V4 wywodzą się z różnych ugrupowań, grup parlamentarnych w PE, to mimo to "wszyscy znakomicie się dogadują". "Z tego wynika, że nasza siła jest zwielokrotniona. Pokazujemy tym samym, że bardzo ważne i kontrowersyjne sprawy potrafimy załatwić skutecznie" - mówił wskazując na problem nielegalnej migracji.

"Pomimo tego, że ugrupowania rządzące pochodzą z różnych rodzin politycznych, stanowimy monolit realizacji interesów państw tego regionu, tej części Europy. To dla interesów naszych państw, to dla zapewnienia jakości przyszłego budżetu jest niezwykle ważne" - zaznaczył.

"Dlatego z Grupą Wyszehradzką chcą się spotykać bardzo ważni przywódcy tego świata. Do takich przywódców należy kanclerz Merkel, premier (Izraela Benjamin) Netanjahu" - powiedział Morawiecki.

Pod koniec stycznia izraelskie MSZ poinformowało, że 18 i 19 lutego premierzy Węgier, Czech, Polski oraz Słowacji przyjadą do Jerozolimy na pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej poza granicami państw V4.