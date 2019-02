"Nie zauważyliśmy zmiany w postawie Rosji w ciągu ostatnich 60 dni" - powiedział rzecznik niemieckiego resortu spraw zagranicznych. Zaznaczył jednocześnie, że to właśnie Moskwa powinna podjąć działania, by ratować układ z 1987 roku zawarty przez Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa. Kreml powinien przestrzegać układu, jesli ma on działać - dodał.

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas wyraził ubolewanie z powodu prawdopodobnego wystąpienia USA z układu, które - jak podaje agencja dpa - ma zostać ogłoszone w piątek. Polityk SPD w kuluarach nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych UE w Bukareszcie powiedział, że będzie to oznaczało spadek bezpieczeństwa na świecie.

USA twierdzą, że wbrew traktatowi INF Rosja weszła w posiadanie nowych pocisków manewrujących SSC-8, które są lądową wersją bazujących na okrętach podwodnych pocisków SSN-21 Sampson. INF zakazuje sygnatariuszom posiadania lądowych pocisków balistycznych i manewrujących o zasięgu od 500 do 5,5 tys. kilometrów.

Rosja odpiera ten zarzut wskazując, iż rakieta o indeksie 9M729 (w terminologii zachodniej SSC-8) nigdy nie była wypróbowywana na odległość, jakiej układ zakazuje.