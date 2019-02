Sikorski: Wybory do PE zdecydują, czy Polska trafi do grupy decyzyjnej w UE

Wybory do PE zdecydują, czy Polska trafi do grupy decyzyjnej w UE i czy Unia przetrwa - powiedział podczas podpisania wspólnej deklaracji w sprawie wyborów do PE, b. szef MSZ Radosław Sikorski. Była premier Ewa Kopacz podkreślała potrzebę odbudowania autorytetu Polski w UE.