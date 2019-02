"Od momentu objęcia urzędu Ministra Obrony Narodowej jednym z moich priorytetów jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego i zapewnienie odpowiednich warunków służby. Godne zarobki żołnierzy, to jedno z najważniejszych zobowiązań rządu, którego mam zaszczyt być ministrem" - napisał Błaszczak w liście opublikowanym w piątek na Twitterze resortu obrony.

Minister przypomniał w nim o rozporządzeniu, na mocy którego od 1 lutego żołnierze otrzymają podwyżki. Według niego, przez wiele lat w Wojsku Polskim nie było "realnego wzrostu" wynagrodzeń.

Dodał, że zgodnie z nowymi rozwiązaniami, najwyższe podwyżki otrzymają ci żołnierze, którzy dotąd zarabiali najmniej. Podwyżka wyniesie: dla stopnia szeregowego - ponad 14 proc., podoficera - ponad 11 proc., porucznika i kapitana - ponad 10 proc.

"Nieustannie dążymy do tego, aby Wojsko Polskie było liczniejsze. Podejmujemy działania, które przyciągną do Sił Zbrojnych RP jak najwięcej młodych, ambitnych ludzi oraz sprawią, że zawód żołnierza będzie konkurencyjny wobec innych, także pod względem zarobków i perspektyw" - podkreślił Błaszczak.

W tym celu - jak zaznaczył - MON m.in. opracowało nową koncepcję rozwoju korpusu podoficerów oraz uruchomiło kampanię "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej", która ma być kontynuowana w 2019 roku.

"Dziękuję za żołnierski trud i często niebezpieczną służbę, pełnioną każdego dnia, nie tylko w Polsce, ale również poza granicami. Swoim profesjonalizmem codziennie udowadniacie, że Wojsko Polskie jest gwarantem niepodległości naszej Ojczyny" - oświadczył szef MON.

Zgodnie z rozporządzenie Błaszczaka, od 1 lutego żołnierze Wojska Polskiego otrzymają wyższe wynagrodzenia z wyrównaniem od 1 stycznia.

Na podwyżki resort obrony przeznaczył 710 mln zł. Wynagrodzenia żołnierzy – w zależności od stopnia – wzrosną średnio o kwoty od 200 zł do 550 zł. Podwyżka wyniesie średnio 450 zł dla szeregowych (wzrost uposażenia od 13,8 do 14,1 proc); od 410 do 550 zł dla podoficerów (wzrost od 10,9 do 13 proc.) i od 300 zł do 530 zł dla oficerów (wzrost od 3,4 do 10,7 proc.). W korpusie generalskim podwyżki sięgną od 200 zł do 350 zł (wzrost od 1,3 do 3,7 proc.).

Od nowego roku zmienił się wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej, od której ustala się podstawowe uposażenie żołnierza zawodowego. Mnożnik, który wynosił 3,2 od 1 stycznia 2019 r. wzrósł do 3,63 co oznacza podniesienie przeciętnego uposażenia żołnierza zawodowego brutto o 655,01 zł.

Kwota bazowa dla wynagrodzeń żołnierzy i służb mundurowych nie zmienia się i wynosi nadal 1 tys. 523 zł i 29 gr brutto. Przy wskaźniku 3,20 średnia pensja żołnierzy wynosiła 4874,53 zł, a przy nowym wskaźniku 3,63 wzrośnie do 5529,54 zł brutto.

Podwyżki uposażeń oznaczają także wzrost otrzymywanych przez żołnierzy dodatków za długoletnią służbę wojskową.