"W tej chwili poszukiwanych jest 8 górników po wstrząsie w ZG Rudna. Cały czas trwa akcja ratownicza" - poinformowała Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, dyrektor ds. komunikacji KGHM Polska Miedź.

W rejonie zagrożenia podczas wstrząsu było 32 górników; siedem osób ma obrażenia i trafiło do szpitali. Ich obrażenia nie zagrażają życiu.

W akcji ratownicze uczestniczy 11 zastępów ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo–Hutniczego KGHM. Na miejscu jest m.in. śmigłowiec LPR.

Do silnego wstrząsu w kopalni Rudna doszło około godziny 14. Miał on siłę górniczej "siódemki". Doszło do niego na oddziale G2 i G1 na głębokości 770 metrów.