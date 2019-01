Płk Piotrowicz był współzałożycielem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na Śląsku, jego sekretarzem, wiceprezesem i prezesem, a także członkiem władz naczelnych Związku. W ostatnich latach pełnił funkcję honorowego prezesa śląskich struktur tej organizacji.

"Płk Marian Piotrowicz do końca prowadził bardzo aktywne życie. Był inicjatorem powołania Klubu +Grota+, Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej, Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej i innych. Od wielu też lat wspierał oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w jego misji, współpracował przy organizacji wielu przedsięwzięć. W ramach współpracy przekazał także prywatne archiwum czasopism i książek, wydanych w podziemiu w latach 80." - podał katowicki IPN.

Do konspiracji 18-letni wówczas Marian Piotrowicz włączył się w marcu 1941 r. Został zaprzysiężony przez Ludwika Osińskiego "Orlicza", komendanta rejonu konspiracyjnego Szadek–Marzenin. Przydzielony do dyspozycji "Orlicza", młody żołnierz wspierał go w poszukiwaniu osób odpowiednich do zwerbowania w konspiracyjne szeregi.

"Będąc w konspiracji, ciągle pracował w warsztacie swojego ojca, co pozwalało na szeroki kontakt z potencjalnymi kandydatami do konspiracji, a dzięki znajomości języka niemieckiego mógł poznać nastroje panujące wśród mieszkającej na tym terenie ludności niemieckiej, a nawet niemieckich żandarmów. Pełnił ponadto obowiązki dowódcy patrolu do spraw transportu i amunicji, ściśle współpracując z plutonem Jerzego Magiera +Wilka+ i Czesława Maliszewskiego +Kuby+" - czytamy w informacji Instytutu.

Piotrowicz brał udział w wielu akcjach prowadzonych przez pluton "Wilka" - przygotowywał m.in. akcję "Burza", do której jednak ostatecznie na tamtym terenie nie doszło. W 1945 r. oddział, w którym służył, został zdekonspirowany - Piotrowicz musiał opuścić Szadek, wyjeżdżając na ziemie odzyskane. Od maja do sierpnia 1945 r. należał do Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Po wojnie Marian Piotrowicz dokończył gimnazjum i ukończył liceum, a następnie podjął studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracował m.in. w Przedsiębiorstwie Budowy Zakładów Przemysłu Węglowego w Bytomiu, uczył też w szkołach górniczych. Na emeryturę przeszedł w 1980 r., poświęcając się m.in. kultywowaniu pamięci o żołnierzach AK. Za swoją działalność otrzymał m.in. Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Śląski Krzyż Warszyca, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznakę Zasługi Śląskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.(PAP)

autor: Marek Błoński