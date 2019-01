W styczniu, w porównaniu z poprzednim miesiącem, zwiększyła się grupa badanych deklarujących się jako zwolennicy obecnego rządu (wzrost z 34 proc. do 38 proc.) - podkreśla CBOS. Nadal jednak jest ich nieco mniej niż w okresie od sierpnia do listopada ubiegłego roku - zaznaczono. Na identycznym poziomie jak w grudniu pozostaje odsetek przeciwników rządu (27 proc.). W styczniu zmniejszyła się grupa Polaków obojętnych wobec rządu (spadek z 34 proc. do 31 proc.) oraz niepotrafiących zająć stanowiska (spadek z 5 proc. do 4 proc.).

Stabilny w porównaniu z grudniem jest odsetek badanych zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki (47 proc.). Przybyło natomiast ankietowanych wyrażających niezadowolenie, że to on kieruje pracami Rady Ministrów (35 proc., od grudnia wzrost o 2 punkty procentowe). Odsetek niezadowolonych z osoby premiera jest obecnie najwyższy od czasu objęcia funkcji przez Mateusza Morawieckiego - podkreśla CBOS. W porównaniu z grudniem nieco ubyło osób niepotrafiących zająć stanowiska w tej kwestii (spadek z 20 proc. do 18 proc.).

W tym miesiącu nieznacznie pogorszyły się oceny wyników dotychczasowej działalności obecnego rządu. Jak zaznaczył CBOS odsetek osób negatywnie oceniających wyniki działań rządu Mateusza Morawieckiego jest obecnie najwyższy od czasu objęcia przezeń stanowiska Prezesa Rady Ministrów i wynosi 34 proc. (od grudnia wzrost o 1 punkt procentowy). Mimo nieznacznego spadku niezmiennie jednak największa grupa badanych wyniki działalności obecnego rządu ocenia pozytywnie (48 proc., od grudnia spadek o 1 punkt). Tak jak przed miesiącem 18 proc. nie potrafiło ocenić rezultatów prac urzędującego gabinetu.

W sondażu CBOS zadał też pytanie, czy obecny rząd stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. 46 proc. ankietowanych zgodziło się z tym stwierdzeniem, 41 proc. uważa, że jest to nieprawda, a 13 proc. nie ma zdania w tej kwestii. W grudniu twierdząco na to pytanie odpowiedziało o 2 proc. więcej ankietowanych niż w styczniu, jednocześnie o 3 proc. wzrósł odsetek osób, które uważają je za nieprawdziwe.

"Zarówno obecna Rada Ministrów, jak i premier Mateusz Morawiecki znacznie częściej odbierani są przez opinię społeczną pozytywnie niż negatywnie. W drugiej dekadzie stycznia, po znaczącym grudniowym spadku, nieco zwiększył się odsetek badanych deklarujących się jako zwolennicy urzędującego gabinetu. Jednocześnie drugi miesiąc z kolei nieco pogorszyły się oceny polityki gospodarczej obecnego rządu" - zauważył CBOS.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 10–17 stycznia na liczącej 986 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.