Od jakiegoś czasu część użytkowników Facebooka publikuje na swoich profilach oświadczenia, w których informują, że nie chcą, by wykorzystywano ich zdjęcia czy inne informacje, które upublicznili.

"Łańcuszki z oświadczeniami o tym, że nie dajemy portalowi społecznościowemu prawa do korzystania z naszych zdjęć czy informacji o nas nic nie dają. Ich zamieszczanie nie ma większego sensu, gdyż nie mają mocy prawnej w relacjach z portalem społecznościowym" - podkreśla w piątkowym komunikacie UODO.

Przypomina przy tym, że wiążące są zasady korzystania z materiałów użytkowników określone w regulaminie, zasadach dotyczących danych oraz standardach społeczności. Akceptując ich postanowienia, bardzo często udzielamy licencji na korzystanie ze wszystkich materiałów, które upubliczniamy.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa przypomina, że użytkownicy mają jednak pewien wpływ na zabezpieczenie udostępnianych treści - tym sposobem jest zmiana ustawień i narzędzia prywatności na Facebooku.

"Korzystanie z narzędzi zapewnionych przez Facebook czy inne portale nie gwarantuje, że nasze treści nie będą nieprawidłowo wykorzystane przez innych użytkowników Internetu. Należy w sposób ostrożny dzielić się informacjami o sobie w Internecie, mając na uwadze, jak trudno jest je z tego medium usunąć" - przestrzega prezes UODO.

Każdy użytkownik może też skorzystać z uprawnień kontrolnych przewidzianych w art. 12-22 RODO. Wśród tych praw jest m.in. prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania danych, prawo do sprostowania i uzupełnienia danych oraz ich usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

W przypadku nierespektowania tych praw przez administratorów każdy może złożyć skargę do Prezesa UODO. Ponadto zgodnie z art. 79 RODO każdy, kto uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym. Jeżeli ktoś uzna, że w wyniku naruszenia przepisów RODO poniósł szkodę majątkową lub niemajątkową, ma też prawo żądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania.

RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych, którego przyjęcie miało na celu zharmonizowanie porządków prawnych państw członkowskich UE i sprostanie rozwojowi technologicznemu oraz globalizacji, stosujemy od 25 maja ubiegłego roku.