"W Wielkiej Brytanii istnieje świadomość, że Unia Europejska jest gotowa na wszystko, by uniknąć twardego brexitu. Jest również gotowa, jeśli to konieczne, do przesunięcia daty opuszczenia (UE przez Wielka Brytanię - PAP)" - powiedział szef austriackiego rządu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. "Ale oczywiście Wielka Brytania również musi tego chcieć" - zaznaczył Kurz.

Kanclerz Austrii uważa, że ewentualne odroczenie nie powinno jednak trwać dłużej, niż do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które są zaplanowane na trzecią dekadę maja 2019 roku.

Wielka Brytania, na mocy procedury wyjścia opisanej w art. 50 traktatu UE, powinna opuścić Unię Europejską o północy z 29 na 30 marca br.