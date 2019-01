Posłowie PO-KO, którzy złożyli w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zarzucają mu m.in. niedopełnianie obowiązków oraz przekraczanie uprawnień ws. afer w SKOK oraz KNF, a także działanie zmierzające do wyprowadzenia Polski z UE.

"Chętnie stanę przed Sejmem Rzeczpospolitej, by zdać relację ze swoich dokonań. To skuteczna walka z wyłudzeniami VAT i rekordowe przychody państwa z tego podatku, to dwukrotnie wyższa ściągalność alimentów, to rozliczanie oszustw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, wprowadzenie jawności sędziowskich majątków i zwalczanie nadużyć komorników" - oświadczył Ziobro.

"Chętnie poddam się ocenie mojej działalności przez Sejm. I zapewniam, że będę kontynuował swoją misję, tak aby zwykli ludzie mogli czuć się bezpiecznie, a przestępcy musieli się bać" - podkreślił minister sprawiedliwości.