Neumann: Aleksandra Dulkiewicz wydaje się oczywistym następcą tego, co Paweł zostawił w Gdańsku

Testamentem Pawła Adamowicza jest to, by w przedterminowych wyborach w Gdańsku był jeden kandydat; Aleksandra Dulkiewicz wydaje się oczywistym następcą tego, co Paweł zostawił w Gdańsku i tej myśli, z którą w Gdańsku rządził - mówił w poniedziałek szef klubu PO Sławomir Neumann.