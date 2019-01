"Wymagając od innych, wymagamy też od siebie. W instytucjach @warszawa brutalizacja języka debaty publicznej nie pozostanie bez konsekwencji" - dodał rzecznik ratusza we wpisie na Twitterze.

Jarosław Trybuś udostępnił na Facebooku grafikę przedstawiającą nóż, w którego rękojeści ukryty był profil prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Wpis był szeroko komentowany w mediach społecznościowych. O reakcję prezydenta stolicy zaapelował warszawski radny PiS Sebastian Kaleta.

"Panie Prezydencie @trzaskowski_. Deklarował Pan walkę z mową nienawiści. Ma Pan idealną okazję, bo sprawa dotyczy wicedyrektora Muzeum Warszawy, czyli placówki miejskiej. Jakie działania podejmie Pan w tej sprawie?" - napisał na Twitterze Kaleta.

"Winien jestem przeprosiny wszystkim, których dotknąć mogła zszerowana (udostępniona - PAP) przeze mnie wczoraj grafika opublikowana na profilu The Culture of The Poster" - napisał w niedzielę wieczorem na Facebooku Trybuś. Usunął również swój wpis.