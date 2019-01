Dulkiewicz w piątek, w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej, wzięła udział w nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich. Zaproponowała, by - zgodnie z wolą zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - 4 czerwca odbyła się konferencja i manifestacja upamiętniające 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w 1989 roku.

Dulkiewicz zwróciła uwagę, że Paweł Adamowicz szczególne znaczenie przywiązywał do obrony konstytucji i niezależności władzy sądowniczej, dlatego też "przewodził protestom w obronie ładu politycznego III Rzeczpospolitej". "Owszem, dostrzegał jej ułomności, tak, jak pewnie my wszyscy, ale zarazem traktował ją jako spełnienie marzeń tych wszystkich, którzy nie raz oddali życie, ale walczyli o wolną od władzy komunistycznej władzy w latach 70. i 80." - mówiła p.o. prezydenta Gdańska.

Jak dodała, dla Adamowicza ważna była wolna, niepodległa, respektująca prawo Rzeczpospolita, zakorzeniona głęboko w Europie, ale też biało-czerwona III RP. "Stąd płynęło też jego głębokie przekonanie o potrzebie nadania obchodom jej narodzin, 30. rocznicy powstania, wysokiej rangi, po to, by przeciwstawić się kłamstwom publicznym na temat III Rzeczpospolitej, ale tak żeby przypomnieć tego dnia stare prawdy i nadać im nowy sens, nowe znaczenie" - powiedziała Dulkiewicz.

Przekonywała, że zadaniem dla samorządowców jest teraz to, jak odnowić, przywrócić zasady praworządności, szacunku do prawa, konstytucji, elementarnych zasad, jak przeciwstawić się mowie nienawiści w debacie publicznej, jak obronić Europę w Polsce i Polskę w Europie.

"To pewnie kilka pytań na które - jak sądzę - 4 czerwca możemy postarać się wspólnie znaleźć odpowiedzi. Dlatego bardzo serdecznie was zapraszam. Niech to będzie spotkanie poświęcone pamięci Pawła Adamowicza" - apelowała p.o. prezydenta Gdańska.