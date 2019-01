W piątek o godz. 20.00 w Centrum św. Jana przy ul. Świętojańskiej 50 w Gdańsku tragicznie zmarły prezydent miasta zostanie upamiętniony kaszubską tradycją żałobną – pustą nocą. Uczestniczyć w tym będzie m.in. marszałek Mieczysław Struk i przedstawiciele samorządu woj. pomorskiego – poinformowała Dorota Patzer z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Pusta noc to ostatnia noc przed pogrzebem zmarłego, zwykle odbywająca się w jego domu. Zgromadzeni rozpoczynają pożegnanie różańcem, następnie odmawiają modlitwy w intencji zmarłego i śpiewają pieśni pustonocne – wyjaśnia urząd w komunikacie prasowym. Spotkaniu przewodniczy śpiewak lub grupa śpiewaków. Dawniej takie spotkania odbywały się nad trumną zmarłego, dzisiaj zwyczaj przenosi się do salek, kaplic i kościołów, a samo czuwanie nie trwa już całej nocy, lecz kilka godzin. To kaszubski zwyczaj, by godnie pożegnać zmarłą osobę.

W niedzielę wieczorem Pawła Adamowicza zaatakował nożem w Gdańsku 27-letni Stefan W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Prezydenta przewieziono do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w poniedziałek po południu zmarł. Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę w bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat. W samorządzie gdańskim zasiadał od początku jego powstania, tj. od 1990 r. W latach 1994-1998 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk