Uroczystości pogrzebowe - poinformowała Dulkiewicz - rozpoczną się w czwartek o godz. 15 uroczystą sesją Rady Miasta Gdańska w Dworze Artusa, w której uczestniczyć będą radni wszystkich kadencji od 1990 r.

"Od godz. 17 w Europejskim Centrum Solidarności będzie wystawiona trumna pana prezydenta przez 24 godziny, tak, żeby gdańszczanie, ci, którzy chcą się pożegnać mogli to po prostu zrobić" - mówiła Dulkiewicz.

Przypomniała też, że w ECS od wtorku wystawiona jest księga kondolencyjna i będzie ona tam wystawiona "tak długo, jak to będzie konieczne". Z kolei w Urzędzie Miejskim w Gdańsku księga kondolencyjna będzie wystawiona do piątku do godz. 20.

W piątek o godz. 17 wyruszy pochód, który odprowadzi trumnę prezydenta Pawła Adamowicza ulicami miasta do Bazyliki Mariackiej - poinformowała w środę wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

"Trumna zostanie wprowadzona do Bazyliki Mariackiej, w piątek wieczorem zostanie odprawiona msza św. i do północy będzie możliwość pożegnania się z panem prezydentem w Bazylice Mariackiej" - powiedziała Dulkiewicz.

Zaznaczyła, że zarówno w piątek, jak i w sobotę - kiedy odbędzie się pogrzeb prezydenta Adamowicza - komunikacja publiczna w Gdańsku będzie bezpłatna. Zaapelowała o korzystanie z niej, by - jak mówiła - nie zablokować centrum miasta podczas uroczystości.

"Dziękuję za wszystkie wyrazy solidarności, dobroci w imieniu przede wszystkim rodziny, ale także moim własnym. Czuję, że testament pana prezydenta, jego słowa wypowiedziane w niedzielę na scenie, one się spełniają już powoli, bo ilość dobroci, którą także sami sobie ukazujecie, ale okazujecie bliskim pana prezydenta, mi, jego współpracownikom - to już się dzieje" - mówiła Dulkiewicz.