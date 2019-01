Niemcy: Merkel nie obiecywała May ekstra pomocy ws. umowy o brexicie

Maas dodał: "Nie porzucamy nadziei, że dojdzie (w Izbie Gmin) do pozytywnego głosowania, ponieważ byłoby to głosowanie roztropne".źródło: ShutterStock

Berlin zaprzeczył we wtorek doniesieniom brytyjskiej gazety "The Sun", jakoby w kwestii umowy o brexicie niemiecka kanclerz Angela Merkel zaoferowała brytyjskiej premier Theresie May pomoc, wykraczającą poza to, na co zgodziła się UE.