Niemcy: We wtorek strajk na ośmiu lotniskach, komunikacji lotniczej grozi paraliż

Strajk ostrzegawczy personelu odpowiedzialnego za kontrole bezpieczeństwa odbędzie się we wtorek w ośmiu portach lotniczych w Niemczech, w tym we Frankfurcie nad Menem. Jak podkreśla agencja dpa, pokrzyżuje to plany tysiącom pasażerów.