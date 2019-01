Przypomniał również o ataku w Nicei, do którego doszło w lipcu 2016 r. "Wtedy zatrzymaliśmy cały festiwal. Byliśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy na rozkręconym do maksymalnych granic radości festiwalu, pokazali rzecz niezwykłą – 120 tysięcy ludzi uniosło kartki nad swoimi głowami w kolorach: czerwonym, białym i niebieskim, a my odegraliśmy hymn Francji" – przypomniał Owsiak.

Jak mówił, w niedzielę ponownie na krótko zatrzymany został finał. "Życie pisze różne scenariusze i taki napisało dzisiaj. Nie wahamy się, aby zmienić nastrój, aby o tym mówić, aby sprzeciwić się temu zdecydowanie" – podkreślił szef WOŚP.

"Ktoś wpada na scenę i dźga nożem człowieka, który na tej scenie jest z nami, pracuje. Nie umiem na to zareagować inaczej, jak tym, o czym teraz mówię. Mogę tylko podziękować tym wszystkim, którzy jednoznacznie (zareagowali), wszystkim politykom z każdej strony sceny politycznej – pierwszy zrobił to pan minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, który się temu przeciwstawia" – mówił Owsiak.

"Tylko pamiętajcie szanowni państwo, byliśmy świadkami łamania rąk kobietom, które próbowały protestować przeciwko czemuś, nieważne, czy przeciwko za dużej ilości masła w maśle, cukru w cukrze. Nie można łamać rąk, nie można ich wyłamywać i nie można tego robić, a następnie nie wyjaśniać tego przez rok" – kontynuował.

"Nie bądźmy obojętni. Ten finał jeszcze trwa, wrócimy tam i będziemy (...) robili wszystko, żeby go zakończyć jak najbardziej optymistycznie. 66 mln 325 tys. 681 zł i bardzo proszę, żeby nikomu nie wyszło z ust, że zajmuję się polityką. Mam 65 lat, na litość boską, kiedy 27 lat temu rozpoczynaliśmy orkiestrę, bawiliśmy się nią jak dzieciaki, bo była dziecinna, bo była szalona, bo była zwariowana. Przez dwa lata nikomu nie przyszło do głowy, jak o nas pisać, bo nikt nie wiedział jak. Taki zaskok. A później +Róbta, co chceta, czyli rozwalajcie wszystko, anarchizm+ a potem wszystko, co mogliście przylepić do mnie było przylepione" – mówił Owsiak.

Odniósł się również do wyemitowanego w TVP Info filmiku Barbary Pieli. "Plastelinowy świat stworzony przez Telewizję Polską i przez panią Barbarę Pielę, to jest właśnie świat, który budzi tę nienawiść" – mówił. "Ktoś w tym świecie z plasteliny próbuje ze mnie zrobić szubrawcę i złodzieja" – dodał.

"Ten plastelinowy świat prowadzi do nienawiści. Musimy się wszyscy temu przeciwstawić" – powiedział.

