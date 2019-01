Prezydent został przewieziony do szpitala klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego stan jest ciężki. Rzeczniczka KGP w Gdańsku, Karina Kamińska, poinformowała, że prezydent jest operowany.

Radio Gdańsk podaje NIEOFICJALNIE, że prezydent otrzymał cios w okolice serca, możliwa jest przebita aorta i trwa walka o życie.

Rzeczniczka prasowa prezydenta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek potwierdziła, że trwa operacja. "Szanowni Państwo! Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jaki miał miejsce podczas finału WOŚP w Gdańsku. W tej chwili prezydent jest operowany i jeśli będę mogła przekazać Państwu informacje na temat jego stanu zdrowia, zrobię to niezwłocznie. Jednocześnie w imieniu Prezydenta i jego rodziny proszę o zrozumienie i uszanowanie tej trudnej dla wszystkich sytuacji i nie niepokojenie rodziny i bliskich osób" – informuje rzeczniczka w komunikacie.

Z kolei rzeczniczka KGP w Gdańsku podała, że sprawcą jest 27-letni mieszkaniec Gdańska. Policja zabezpieczyła nóż oraz identyfikator jaki noszą pracownicy mediów. Na razie nie wiadomo jak wszedł w jego posiadanie. Ale prawdopodobnie jego posiadanie zmyliło służby pilnujące bezpieczeństwa.

Nożownik jest przesłuchiwany; wiadomo, że był już notowany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Na nagraniu, które analizuje teraz policja, widać, jak przez scenę przebiega mężczyzna, podbiega do Pawła Adamowicza i uderza go. Później, chodząc po scenie, podnosi w górę ręce w geście zwycięstwa, ponownie podchodzi do Adamowicza i zabiera mikrofon. "Halo, halo. Nazywam się Stefan (Miłosz?), siedziałem niewinnie w więzieniu, Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz" – krzyczał ze sceny, zanim obezwładnili go ochroniarze – wynika z filmów, które zarejestrowały zdarzenie.

"Nie znajduję słów wytłumaczenia na tego typu akty, tym bardziej że finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez 27 lat kojarzył się z dobrem, z czymś radosnym, pozytywnym" – powiedział Joachim Brudziński. Dodał, że jest to "niewytłumaczalny akt barbarzyństwa", który będzie ciążył na uczestnikach tej imprezy.

Brudziński dodał, że sprawca tego ataku został zatrzymany, a policja ma za zadanie wyjaśnić wszystkie okoliczności tego aktu. Dodał, że konsekwencje tego muszą być jak najsurowsze. "W tej chwili pozostaje nam tylko pana prezydenta (Adamowicza) otoczyć dobrymi myślami i modlitwą, i życzyć mu, żeby powrócił do zdrowia" – powiedział Brudziński

Premier Morawiecki stwierdził, że atak na życie i zdrowie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia. - Zobligowałem szefa MSWiA do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji - powiedział premier.

Donald Tusk napisał na Twitterze: "Módlmy się wszyscy za Prezydenta Adamowicza. Pawle, jesteśmy z Tobą".

Atak skomentował też Jerzy Owsiak >>>

"Paweł Adamowicz ranny w ataku nożownika podczas gdańskiego finału WOŚP. Jestem głęboko poruszony tą sytuacją, trzymamy kciuki za Pawła, a myślami jesteśmy z jego najbliższymi" – napisał z kolei Grzegorz Schetyna.

Kacper Płażyński‏, kontrkandydat Adamowicza w ostatnich wyborach samorządowych, nazwał atak na prezydenta Gdańska barbarzyństwem. "Liczę, że Paweł Adamowicz szybko wróci do zdrowia; życzę mu tego z całego serca" – dodał Płażyński.

Zwykle różnimy się z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z nim i jego bliskimi. Modlę się o jego powrót do zdrowia i pełni sił – oświadczył prezydent Andrzej Duda.