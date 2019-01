Policja przekazała, że na miejscu zdarzenia, na ulicy Trevise w IX dzielnicy, tj. w północnej części paryskiego śródmieścia, znajduje się już straż pożarna.

Według agencji AFP i dpa wybuch nastąpił ok. godz. 9, w odległości około kilometra od gmachu paryskiej opery.

Do incydentu doszło w dniu, w którym władze Paryża i wielu innych miast Francji przygotowują się na kolejną, dziewiątą falę protestów zorganizowanych przez ruch "żółtych kamizelek".

Do pilnowania porządku władze skierowały w kraju ok. 80 tys. funkcjonariuszy, w tym ok. 5 tys. w samym Paryżu. Szef MSW Christoph Castaner zapowiedział, że akty przemocy ze strony demonstrantów będą surowo karane.

Ruch "żółtych kamizelek", domagający się głębokich przemian we francuskiej gospodarce i polityce, osłabł w okresie świąteczno-noworocznym, ale wygląda na to, że mimo ustępstw ze strony prezydenta Emmanuela Macrona ponownie rośnie w siłę - ocenia Associated Press.(PAP)