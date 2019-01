"Już na etapie prac legislacyjnych nad ustawą o zmianie użytkowania wieczystego we własność zgłaszaliśmy, że opłaty przekształceniowe oraz bonifikaty przyznawane przy okazji przekształcenia mogą być przez Komisję Europejską uznane za pomoc publiczną" - przypomniał prezes Niechciał. Dodał, że dla części z nich wiązałoby się to z koniecznością zwrotu tych pieniędzy. Podkreślił, że nowelizacja rozwiązała ten problem.

"Jedną z propozycji rozwiązania tego problemu zgłoszoną w poprawce do ustawy tuż przed końcem ub. roku, było wprowadzenie zasady, żeby przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu nastąpiło z chwilą sprzedania ostatniego mieszkania przez dewelopera" - zaznaczył Niechciał.

"Ostatecznie ustawodawca dał użytkownikowi wieczystemu będącemu przedsiębiorcą wybór – czy chce korzystać z pomocy de minimis i ewentualnie dopłacać do wartości rynkowej albo uiszczać opłatę przekształceniowa przez np. 99 lat (do uiszczenia ceny rynkowej gruntu)". "Podkreślam, że pomoc publiczna dotyczy tylko instytucji, w tym przedsiębiorstw, zwykły Kowalski nie podlega przepisom o pomocy publicznej" - dodał szef UOKiK.

Prezes Niechciał dodał na koniec, że póki co, w tej sprawie żadne oficjalne skargi ani nawet sygnały do Urzędu nie wpłynęły. "W tym przypadku odbyło się to na zasadzie analizy skutków ustawy. To deweloperzy i spółdzielnie zgłosiły się do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z problemem. I ten problem rozwiązano" - stwierdził.

Prezydent Andrzej Duda 31 grudnia 2018 roku podpisał nowelizację ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - w prawo własności tych gruntów.

W nowelizacji zaproponowano, aby dla nowych inwestycji, podejmowanych przez m.in. spółdzielnie mieszkaniowe czy też deweloperów "przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu nastąpiło z chwilą przeniesienia praw do lokali na rzecz mieszkańców budynku, którzy zaspokajają potrzeby mieszkaniowe w tych lokalach".

Jak zauważono, zgodnie z ustawą przyjętą 20 lipca br. właścicielami staną się "użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, a zatem nie tylko osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych i lokali w domach wielorodzinnych, ale również – niejako przy okazji – podmioty takie jak spółdzielnie mieszkaniowe, spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorcy".

Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią mieszkania. Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych. Przy wniesieniu jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa przewidziano bonifikatę (od 10 do 60 proc. w zależności od momentu wniesienia tej opłaty). Szacuje się, że w takiej sytuacji jest to ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości.

Kolejnych ok. 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a w tym przypadku to samorząd decyduje o wysokości bonifikaty. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt, Mariusz Polit