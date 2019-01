Lider ludowców został spytany w TVP Info, czy PSL będzie chciało podnieść wiek emerytalny, gdyby weszło do rządu po jesiennych wyborach parlamentarnych.

"Ta reforma została zakwestionowana przez naszych rodaków" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że rząd PO-PSL, w którym szef PSL był ministrem pracy i polityki społecznej, zdecydował się podnieść wiek emerytalny ze względu na zachodzące w Polsce zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa. "Nie zostało to zaakceptowane przez społeczeństwo i nie ma do tego powrotu. Nie ma powrotu do tej propozycji, bo ona zastała odrzucona w wyborach. My traktujemy poważnie wybory Polaków" - oświadczył.

1 października 2017 roku w życie weszły przepisy, które przywróciły wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Był to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.