Kowalczyk: Do soboty będzie zapisane, by nie strzelać do ciężarnych loch

Według Kowalczyka, obecnie populacja dzików w Polsce jest na poziomie 250-300 tys. sztuk.źródło: ShutterStock

Do najbliższej soboty będzie wydane zalecenie, by myśliwi nie strzelali do ciężarnych i loch i loch prowadzących młode - powiedział w czwartek w TVN 24 minister środowiska Henryk Kowalczyk.