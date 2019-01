W uzasadnieniu do rozporządzenia ministra Obrony Narodowej wprowadzającego podwyżki dla żołnierzy poinformowano, że w 2019 r. fundusz uposażeń żołnierzy zawodowych został określony na poziomie 7,221 mld zł. Taka suma uposażeń dotyczy zaplanowanej liczby 108 828 żołnierzy zawodowych.

Nowe stawki uposażeń zasadniczych obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2019 r. Oznacza to konieczność zwiększenia wydatków budżetowych przeznaczonych na uposażenia i dodatki za wieloletnią służbę o ok. 710 mln zł.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano podwyższenie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych w poszczególnych grupach uposażenia od 200 zł do 550 zł, w zależności od stopnia etatowego.

Podwyżki dla żołnierzy korpusu szeregowych – mają wynieść 450 zł (dla szeregowego i starszego szeregowego - co stanowi wzrost uposażenia zasadniczego odpowiednio o 14,1 proc. i o 13,8 proc.).

Dla żołnierzy korpusu podoficerów – będzie to 410 zł (dla plutonowego) do 550 zł (dla chorążego - co stanowi wzrost uposażenia zasadniczego od 10,9 proc. do 13 proc.).

Oficerowie dostaną od 300 zł (pułkownik ) do 530 zł (kapitan - co stanowi wzrost uposażenia zasadniczego od 3,4 proc. do 10,7 proc. Generałowie dostaną od 200 zł (dla generała) do 350 zł (dla generała brygady - co stanowi wzrost uposażenia zasadniczego od 1,3 proc. do 3,7 proc.).

Po podwyżce wynagrodzenie szeregowego będzie wynosić 3650 zł, a starszego szeregowego 3720 zł. Uposażenie kaprala wyniesie 4140 zł, starszego kaprala - 4190 zł, a plutonowego - 4240 zł.

Sierżant otrzyma 4440 zł, a starszy sierżant - 4,5 tys. zł.

Uposażenie młodszego chorążego wyniesie 4560 zł, chorążego - 4780 zł, starszego chorążego - 4890 zł, a starszego chorążego sztabowego wyniesie 5 tys. zł.

Najmłodszy stopniem oficer – podporucznik – będzie otrzymywał 5220 zł uposażenia zasadniczego. Porucznik, w zależności od grupy zaszeregowania, od 5280 zł do 5330 zł. Kapitan dostanie od 5500 zł do 5630 zł.

Major otrzyma od 5930 zł do 6230 zł uposażenia zasadniczego w zależności od grupy uposażenia, a podpułkownik - od 6530 zł do 7210 zł. Zasadnicze wynagrodzenie pułkowników będzie wynosić od 7660 zł do 9160 zł.

Uposażenie generała brygady wyniesie – w zależności od grupy zaszeregowania – od 9810 zł do 10560 zł. Generał dywizji otrzyma od 11160 do 12110 zł. Wynagrodzenie generała broni będzie wynosić od 12810 do 13910 zł, a czterogwiazdkowy generał 16160 zł.

MON prosi inne resorty o zajęcie stanowiska w sprawie podwyżek dla wojska w terminie pięciu dni. "Skrócenie terminu uzgodnień wynika z konieczności zapewnienie niezwłocznego uzyskania przez żołnierzy zawodowych proponowanych podwyżek" - napisano w piśmie przewodnim do projektu.(PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk, Jakub Borowski