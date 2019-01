Salvini, który jest liderem prawicowej partii Liga, przebywa w środę z wizytą w Warszawie na zaproszenie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego.

Podczas konferencji prasowej na zakończenie wizyty Salvini wyraził nadzieję, że takie ruchy jak PiS czy Liga rozpoczną "nową wiosnę europejską, nowe marzenie europejskie, które zostało nam skradzione na rzecz banków czy finansów".

Włoski polityk podkreślił, że delegacje PiS i Ligi spotkały się już w Brukseli. "Nie mam pewności, czy łączy nas wspólny los, ale nad tym pracujemy. Oś francusko-niemiecka być może zostanie zastąpiona osią włosko-polska" - powiedział wicepremier.

"Rozpocząłem dialog, ale zawrzeć porozumienie w ciągu półtorej godziny, to chyba zbyt optymistyczne założenie. Zaproponowaliśmy wspólny program, który zaoferujemy także innym ruchom ludowym w Europie" - podkreślił Salvini. Dopytywany o ten "program" zaznaczył, że chodzi raczej o "pakt na rzecz Europy".

"Nie mam jeszcze gotowego produktu, który pokazuję. W rządzie włoskim są dwa różne ruchy, które mają bardzo konkretne zobowiązania. My moglibyśmy na tej podstawie zaproponować 10-punktowy pakt na rzecz Europy, co do którego Polacy, Holendrzy, Duńczycy, Włosi podjęliby decyzję, czy się zgadzają, czy nie. Będziemy nad tym pracowali w najbliższym czasie, oczywiście przed wyborami do PE " - zadeklarował.