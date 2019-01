W środę dziennik "Fakt" napisał, że dotarł do listu ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, w którym ambasador domaga się "odstąpienia od przepisów, które miały zamknąć polski rynek dla firmy Uber!". Jak pisze dziennik, "ambasador USA zażądała w nim odstąpienia od projektu i zagroziła, że w przeciwnym razie może to zamrozić planowane inwestycje amerykańskie w Polsce".

Do informacji podanej przez "Fakt" odniosło się w środę Ministerstwo Infrastruktury w komunikacie nt. przebiegu prac nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

"List Ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka jest datowany na 25 października 2018 r. Jak wynika z przebiegu procesu legislacyjnego, prace nad projektem ustawy nie zostały wstrzymane. Nieprawdą jest, że pod wpływem listu Pani Ambasador nastąpiła ingerencja Ministerstwa Infrastruktury w rozwiązania zawarte w projekcie. Główne propozycje rozwiązań od początku procedowania ustawy nie uległy zmianom." - podkreślił resort w komunikacie.

Resort zaznaczył też, że celem Ministerstwa Infrastruktury jest uporządkowanie rynku "taksówkarskiego" przewozu osób w Polsce. "Założeniem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (UD 277) jest doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkich podmiotów gospodarczych wykonujących tę samą usługę - przewóz osób - dotyczą takie same przepisy. Dotyczy to w szczególności rejestracji działalności, bezpieczeństwa podróżnych i spraw podatkowych" - informuje MI.

Resort podkreśla też, że projekt nie jest skierowany przeciwko żadnemu konkretnemu podmiotowi gospodarczemu i nie ma na celu dyskryminacji którejkolwiek z firm świadczących takie usługi.

"Nowelizacja została skierowana do Komitetu Stałego Rady Ministrów 1 października 2018 r. 4 października 2018 r. projekt był przedmiotem obrad Komitetu Stałego i został skierowany do prac w Komisji Prawniczej w celu uzupełnienia projektu o rozwiązania rekomendowane przez Komitet Stały RM. W dniach 17 października 2018 r. i 26 listopada 2018 r. projekt był przedmiotem posiedzeń Komisji Prawniczej, podczas których nad tekstem projektu pracowali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rządowego Centrum Legislacji. 18 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Finansów, dotyczące tego projektu" - czytamy w komunikacie. (PAP)