Spychalski: pełną odpowiedzialność za powoływanie wiceministrów ponosi premier

Pełną odpowiedzialność za powoływanie wiceministrów w rządzie ponosi premier i to on zdecydował, że taka osoba jak Adam Andruszkiewicz jest potrzebna w Ministerstwie Cyfryzacji - powiedział we wtorek prezydencki minister Błażej Spychalski.