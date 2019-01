Tyszka powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie, że jego ugrupowanie przygotowało projekt uchwały w tej sprawie. Wzywa w niej rząd do przeprowadzenia pogłębionych badań do końca marca, zajęcie stanowiska, a także podjęcie działań na forum Unii Europejskiej oraz w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w celu przyjęcia przez Unię rozwiązań prawnych mających zakazać oferowania produktów podwójnej jakości.

Kukiz'15 wskazało w uchwale, że "w ostatnich latach w części państw Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry) przeprowadzono kontrole, które wykazały istotne różnice w jakości produktów tej samej marki i w takim samym opakowaniu w porównaniu do tych samych środków spożywczych oferowanych w krajach Europy Zachodniej".

Wicemarszałek Sejmu przywołał także wyniki badania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta - opublikowane w październiku 2018 r. - w których porównano jakość żywności oferowanej konsumentom z Polski i z państw Europy Zachodniej. "One potwierdziły to, co pokazywały badania w innych państwach, że produkty żywnościowe gorszej jakości koncerny międzynarodowe przeznaczają na rynki Europy Wschodniej" - podkreślił Tyszka.

Według niego, "jeżeli mamy jeden rynek, konsumentów przemieszczających się pomiędzy poszczególnymi krajami, to mają oni prawo oczekiwać, że jeśli produkt występuje pod taką samą marką w różnych państwach, to będzie on miał taki sam skład i jakość".

Wiceprzewodniczący komisji ds. UE Piotr Apel (Kukiz'15) mówił, że nie widzi "powodu, dlaczego Polacy mają być Europejczykami drugiej kategorii". Według niego podwójne standardy to "klasyczny przykład wykluczenia żywnościowego - apartheidu żywnościowego - który jest serwowany za zgodą tego i poprzedniego rządu, które nie są za bardzo zainteresowane, żeby Polacy mieli lepszej jakości produkty i jedli lepszą żywność".

Dodał, że Kukiz'15 chce, aby UE pokazała, że służy obywatelom krajów członkowskich. (PAP)

autor: Anna Tustanowska