W Cieśninie Gibraltarskiej w sobotę ratownicy przejęli sześć małych łodzi, którymi przemycano 350 migrantów. Z kolei w niedzielę uratowano 199 osób płynących pięcioma różnymi jednostkami, w tym dwoma małymi pontonami. Na jednym z nich było czworo dzieci.

Według danych ONZ w 2018 roku podczas próby przepłynięcia Morza Śródziemnego zginęło 2262 migrantów. Do Hiszpanii w ubiegłym roku nielegalnie przedostało się w sumie ok. 57 tys. migrantów - dwa razy więcej niż rok wcześniej. Agencja AP podkreśla, że wzrost ten wynika w dużej mierze z faktu, że Włochy i Malta odmówiły przyjmowania migrantów dopływających do ich wybrzeży.

Z kolei w skali europejskiej liczba nielegalnych przekroczeń zewnętrznych granic UE w 2018 roku osiągnęła poziom najniższy od pięciu lat. (PAP)