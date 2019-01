Podczas grudniowej konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w styczniu-lutym zostanie przedstawiony nowy program PiS.

Szef kancelarii premiera w czwartek odniósł się do propozycji, które ma ogłosić PiS. "Zmniejszenie CIT z 15 do 9 proc., podniesienie płacy minimalnej do 2250 zł czy niższy ZUS, który pomoże małym polskim firmom. Jako Prawo i Sprawiedliwość obiecaliśmy realizację tych projektów i dotrzymaliśmy słowa. Nad następnymi propozycjami pracujemy" - napisał na Twitterze Dworczyk.

Na temat nowego programu PiS mówił w czwartek w Polsat News marszałek Senatu Stanisław Karczewski. "Mieliśmy program, program realizowaśmy - pokazaliśmy, że jesteśmy partią wiarygodną, rzetelną, odpowiedzialną i pokażemy na przełomie stycznia-lutego, bardziej chyba lutego, nasz program na te dwie kampanie - do europarlamentu i do (parlamentu)" - zapowiedział.(PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski