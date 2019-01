„Już za 2-3 miesiące zobaczymy, że USA przekażą Kijowowi broń i ogłoszą nowe sankcje przeciwko Rosji w związku z tą agresją. Sądzę, że w ciągu najbliższych 8-9, a maksymalnie 12 tygodni pojawi się o wiele mocniejsza odpowiedź USA. I prócz sankcji będzie to pomoc wojskowa dla Ukrainy” - oświadczył.

„Mamy obecnie wystarczająco wiele argumentów, by przekazać (Ukrainie) rakiety przeciwokrętowe, kutry patrolowe i być może inny sprzęt” - podkreślił.

Herbst oznajmił, że Ukraina może otrzymać pociski rakietowe Harpoon oraz „nowocześniejsze rakiety”. Mówiąc o sankcjach za atak na ukraińskie okręty, opowiedział się za wprowadzeniem restrykcji wobec największego rosyjskiego banku oraz za zakazem zawijania rosyjskich statków do portów w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

Herbst, który jest obecnie dyrektorem Centrum Euroazjatyckiego Rady Atlantyckiej, uważa, że do zaplanowanych w marcu wyborów prezydenckich oraz jesiennych wyborów parlamentarnych na Ukrainie polityka Rosji wobec tego kraju nie ulegnie zmianie.

„Sądzę, że Rosjanie będą kontynuowali swoją wojnę partyzancką przeciw Ukrainie. Do czasu wyborów, by zobaczyć, jakie mają możliwości (wywierania) wpływu. I dopiero wtedy, gdy Moskwa ujrzy, że jej pozycja nie wzmocniła się po wyborach do Rady (Najwyższej, tj. parlamentu Ukrainy - PAP), może dojść do zmian w rosyjskiej polityce. Mówię, że może, jednak nie mogę być pewien, iż tak będzie” - powiedział Amerykanin.

25 listopada Rosjanie zaatakowali trzy niewielkie okręty ukraińskiej marynarki wojennej w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej między Morzem Czarnym i Azowskim. Rosyjskie służby zajęły ukraińskie jednostki i zatrzymały 24 członków ich załóg. Ukraina potraktowała to zdarzenie jako akt otwartej agresji i ogłosiła 30-dniowy stan wojenny w obwodach przy granicy z Rosją oraz na obszarach nad Morzem Czarnym i Azowskim; obowiązywał on do 26 grudnia.