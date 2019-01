Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji oraz o nowelę ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Pierwsza z ustaw wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy chcą sprzedawać wytworzone przez siebie produkty zarówno nie przetworzone, jak i przetworzone takie jak np. dżemy, przetwory warzywne, wędliny itp. z produktów pochodzących z własnego gospodarstwa.

Dotyczy to rolników prowadzących tzw. handel detaliczny. Dla tych osób, została podważona kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do z 20 tys. do 40 tys. zł. Po przekroczeniu limitu 40 tysięcy złotych podatek dochodowy wynosi 2 proc.

Nowe przepisy rozszerzają możliwości sprzedaży produktów spożywczych m.in. na na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych podobnych placówek.

Obszar sprzedaży jest jednak ograniczony do województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Limity ilościowe dla sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego określa rozporządzenie ministra rolnictwa z grudnia 2016 r.

Druga z tych ustaw wprowadza ułatwienia dla producentów wytwarzających żywność na małą skalę w ramach tzw. MOL-i.

Znowelizowana ustawa znosi obowiązek sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu oraz dopełniania obowiązku informacyjnego dla podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MOL).

Ułatwione zostaje rozpoczęcie działalności przez podmioty zamierzające prowadzić produkcję żywności na niewielką skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu.

Zniesiony zostaje obowiązek zatwierdzenia tego rodzaju działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Od 1 stycznia 2019 r. podmioty zamierzające prowadzić taką działalność będą zobowiązane jedynie do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dotyczy to w szczególności produkcji żywności pochodzenia roślinnego.