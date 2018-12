Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i prawa celnego złożyła w Sejmie grupa posłów PiS, ale został on poparty przez rząd.

Jak mówił podczas sejmowej debaty sprawozdawca Wiesław Janczyk (PiS), chodzi o wprowadzenie regulacji przejściowej, przedłużającej do końca 2019 roku papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń na terytorium kraju wyrobów zwolnionych z podatku akcyzowego lub objętych zerową stawką akcyzy. Obecnie ten przepis obowiązuje tylko do końca roku.

Dodał, że chodzi o takie produkty jak np. gaz LPG czy paliwo lotnicze.

Podkreślał, że chodzi o wydłużenie vacatio legis przepisu, ale zarazem realizacja postulatów sygnalizowanych przed przedsiębiorców. Zgłaszali oni bowiem, jak mówił Janczyk, problemy z dostosowaniem na czas do elektronicznego systemu EMCS, co może skutkować zaburzeniem dostaw wyrobów akcyzowych. (PAP)