GDKKiA dodała, że na drogach krajowych pracuje 7 pojazdów do zimowego utrzymania.

Utrudnienia w postaci mgły występują na terenie województwa dolnośląskiego i świętokrzyskiego. Opady śniegu z kolei utrudniają jazdę kierowcom w woj. małopolskim. Mżawka lub deszcze występują na terenie całego kraju z wyłączeniem woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

GDDKiA przewiduje, że w nocy zachmurzenie będzie przeważnie duże, lokalnie możliwe są większe przejaśnienia. Okresami może padać deszcz, a w miejscowościach podgórskich także deszcz ze śniegiem, a w górach - śnieg. Na północnym wschodzie kraju wystąpią mgły ograniczające widzialność do 400 m. GDDKiA przewiduje, że temperatura minimalna będzie wynosić od 1 stopnia na wschodzie do 5 stopni na zachodzie, na Podhalu -1 stopień. Wiatr na wschodzie ma być słaby, na zachodzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, na zachodnim wybrzeżu w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.