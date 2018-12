W piątek po godz. 11 rozpoczęło się jednodniowe posiedzenie Sejmu. Jedynym punktem obrad jest rządowy projekt ustawy obniżającej akcyzę na energię elektryczną, zmieniającej stawki opłaty przejściowej i zezwalającej na sprzedaż niewykorzystanych uprawnień do emisji CO2. Według rządu ma to zapobiec podwyżkom rachunków za prąd.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, akcyza ma od 1 stycznia 2019 r. spaść z 20 do 5 zł na MWh. Opłata przejściowa, którą w różnej wysokości różne grupy odbiorców płacą co miesiąc, ma spaść średnio 10-krotnie. Projekt zakłada też sprzedaż przez rząd do końca 2019 r. 55,8 mln uprawnień do emisji CO2, przeznaczonych dla instalacji, której proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty do końca 2008 r., ale nie zostały przez te instalacje wykorzystane.

Liczący dwie strony projekt wpłynął do Sejmu w poprzedni piątek; wówczas zwołano też dodatkowe posiedzenia Sejmu i Senatu na 28 grudnia. Wcześniej tego dnia obniżenie akcyzy z 20 zł na 5 zł oraz 95-proc. redukcję opłaty przejściowej zapowiedzieli premier Mateusz Morawiecki i minister energii Krzysztof Tchórzewski.

"Jest wielki chaos energetyczny, brak jakiejkolwiek strategii energetycznej i brak zadbania o bezpieczeństwo energetyczne Polski i Polaków" - ocenił podczas piątkowej konferencji prasowej prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Według niego pierwsze informacje o tym, że ceny energii mogą wzrosnąć, pojawiły się już w lutym, jednak rząd wówczas nie reagował, a dziś - jak powiedział "proponuje atrapę". "Widać, że premier (Mateusz) Morawiecki kompletnie nie radzi sobie z tą tematyką" - oświadczył lider ludowców.

Zapowiedział, że PSL zgłosi poprawki do projektu nowelizacji, którym w piątek zajmie się Sejm. "Po pierwsze, akcyza obniżona do najniższego poziomu, czyli do pół euro; my wpisujemy w ustawie ok 2,5 zł. Opłata (przejściowa - PAP) obniżona do jednego grosza i też zapewnienie, że ta stawka nie jest tylko na 2019 rok. My wpisujemy, że te stawki nie mogą się zmienić przez najbliższe 20 lat" - powiedział.

Ponadto - jak dodał - PSL wniesie o obniżenie podatku VAT na odnawialne źródła energii do 8 proc.(PAP)

autor: Maciej Zubel