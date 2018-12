"Przygnębiającym faktem jeśli chodzi o zmiany klimatyczne jest to, że jesteśmy w stanie rozwiązać problem umiarkowanym kosztem, ale nie możemy tego zrobić. Ta niezdolność jest spowodowana mieszaniną ślepoty i samooszukiwania się. Ślepotę prezentują ci, którzy jak prezydent USA Donald Trump zaprzeczają istnieniu zmian klimatycznych. Samooszukują się ci, którzy przyjmują ich istnienie, ale jedynie udają, że próbują rozwiązać problem. Musimy robić to znacznie lepiej - i to szybko. To nie jest już wyzwanie naukowe czy technologiczne, lecz znacznie bardziej polityczne i społeczne" - czytamy w artykule redakcyjnym.

Dziennik podkreśla, że według najnowszego raportu ONZ, w 2017 roku po trzech latach przerwy znów wzrosła światowa emisja gazów cieplarnianych, a nawet implementacja przyjętych w 2015 roku w Paryżu narodowych zobowiązań redukcji emisji nie wystarczy do utrzymania wzrostu temperatury na Ziemi poniżej 1,5 stopnia C w stosunku do czasów sprzed rewolucji przemysłowej. A także, że uzgodnienia przyjęte podczas zakończonego niedawno szczytu klimatycznego w Katowicach umożliwią bardziej transparentne śledzenie postępów (lub ich braku) w zmniejszaniu emisji, ale nie zmieniają tego, iż dotychczasowe kroki są niewystarczające.

"FT" przekonuje także, że przejście na gospodarkę zeroemisyjną jest możliwe zarówno od strony technologicznej, jak i ekonomicznej, bo koszt tego wyniesie zaledwie 0,6 proc. globalnego PKB do 2060 roku. Ale ta transformacja energetyczna nie dokona się sama i potrzebne jest dla niej polityczne wsparcie.

"Tragedia polega na tym, że wprawdzie naukowcy i technolodzy wygrali spór na argumenty, to klimatyczni sceptycy i negacjoniści praktycznie wygrali debatę polityczną - robimy zdecydowanie za mało i zdecydowanie za późno. Kluczowe jest teraz przeniesienie debaty z obaw o to, ile transformacja energetyczna będzie kosztować na szanse, które przyniesie. Tym, co jest teraz konieczne, jest to, by ludzie i organizacje - a przede wszystkim politycy - byli w stanie i chcieli przekonać ludzkość, że ziemia obiecana zrównoważonego dostatku dla wszystkich jest w naszym wspólnym zasięgu" - konkluduje "Financial Times". (PAP)