Dzięki nowym przepisom, uchwalonym w głosowaniu we wtorek późnym wieczorem, Izrael zyska dostęp do lukratywnego globalnego rynku sprzedaży leczniczej marihuany.

Izrael stanie się trzecim krajem na świecie, po Holandii i Kanadzie, w którym oficjalnie dozwolony będzie eksport tego narkotyku.

Izraelski producent tego wyrobu iCAN przewiduje, że w ciągu najbliższych pięciu lat wartość światowego rynku marihuany wykorzystywanej do celów medycznych wzrośnie do 33 mld dolarów. Przyczynia się do tego malejąca społeczna stygmatyzacja marihuany i rosnąca podaż - podkreśla Associated Press.

Po wtorkowym głosowaniu kurs akcji iCAN wzrósł o 10 proc.

Prace nad ustawą od lat stały w miejscu ze względu na obawy służb bezpieczeństwa, że lecznicza marihuana przedostanie się na czarny rynek. W odpowiedzi na te obawy ustawa daje policji prawo do nadzoru nad wydawaniem licencji eksportowych. (PAP)