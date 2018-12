Jak ustalił portal wPolityce.pl, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego (ZRD) przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie postanowił wszcząć postępowanie dyscyplinarne przeciwko Andrzejowi J., sędziemu Sądu Rejonowego w Szczytnie.

Sędzia ze Szczytna przez ponad 8 lat składał wnioski o wypłacenie mu kosztów dojazdów do pracy i z pracy na trasie Iława - Szczytno - Iława. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wstępnie ustalił, sędzia nie mieszkał w Iławie, a wynajmował mieszkanie w Szczytnie. Przejazdy odbywały się więc fikcyjnie - podał portal wPolityce.pl.

Sędzia w konsekwencji uzyskał nienależną mu wypłatę kwoty łącznie co najmniej 42,254,98 zł. Jako zwrot kosztów przejazdu, którym to działaniem uchybił godności sprawowanego urzędu – napisał w postanowieniu Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie, do którego dotarł portal wPolityce.pl.

Według portalu, na wieloletnie pobieranie specjalnego dodatku dla sędziego zgodził się prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie. To także prezes skierował do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sprawę sędziego J.