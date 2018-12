Decyzja zapadła po tym, gdy na szczycie unijnym 13 grudnia 2018 r. prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel przedstawili stan realizacji porozumień mińskich. Od realizacji tych porozumień uzależnione jest zniesienie sankcji. Z uwagi na brak postępów w tej kwestii przywódcy unijni podjęli decyzję o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji. Decyzja zapadła jednomyślnie wśród państw UE.

Sankcje zostały nałożone na firmy sektora finansowego, energetycznego i obronnego oraz na produkty podwójnego zastosowania. Pierwotnie sankcje wprowadzono 31 lipca 2014 r. na rok, w reakcji na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie. We wrześniu 2014 r. zaostrzono je.

Przedłużone sankcje gospodarcze to m.in. ograniczenie dostępu do unijnych pierwotnych i wtórnych rynków kapitałowych dla pięciu głównych rosyjskich instytucji finansowych o większościowym udziale skarbu państwa i dla ich spółek zależnych utworzonych poza UE, w których instytucje te mają większość udziałów, a także dla trzech głównych rosyjskich firm energetycznych oraz trzech firm przemysłu obronnego.

Sankcje obejmują też zakaz eksportu i importu broni, zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania do celów militarnych lub dla użytkowników wojskowych w Rosji oraz ograniczenie dostępu Rosji do pewnych strategicznie cennych technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej.

Kraje UE uzależniają zniesienie sankcji od pełnej realizacji porozumień mińskich.

Łukasz Osiński (PAP)