Wielka Brytania: Sparaliżowane przez drony Gatwick pozostanie zamknięte do piątku

Drugie co do liczby obsługiwanych pasażerów lotnisko Wielkiej Brytanii Gatwick odwołało w czwartek wszystkie loty ze względu na latające w pobliżu drony. Port pozostanie zamknięty przynajmniej do piątku rano - informuje BBC.