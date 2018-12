Prezydent Wrocławia zapowiedział zwiększenie bonifikaty do 90 proc. podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, na której ma być głosowana uchwała określająca tę bonifikatę.

Sutryk mówiąc o debacie nt. bonifikat wskazał, że ma „wrażenie albo pewnej schizofrenii politycznej, albo realnej chęci podzielenia Polaków”.

„Posłowie ugrupowania, które przegłosowało, podpisało i wdrożyło ustawę mówiącą o ograniczeniu dopuszczalnej bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa do 60 proc., jednocześnie organizują briefingi prasowe wzywające samorządowców do wprowadzania na gruntach miejskich bonifikaty 90-procentowej” - zauważył.

Podkreślił, że dla zachowania równości obywateli zaproponował wcześniej zrównanie bonifikat do poziomu 60 proc. dla wszystkich mieszkańców miasta, "skoro rząd PiS nie chce wprowadzić jednolitej 90-proc. bonifikaty". "Skoro jednak PiS chce, żeby samorząd na swoich gruntach wprowadzał bonifikatę 90 proc., sztywno broniąc zapisu 60 proc. na gruntach państwowych, to przychylam się do tego punktu” - powiedział prezydent.

Sutryk uważa, że PiS dzieli Polaków „na lepszych i gorszych w zależności od tego, na jakim gruncie przypadło im posiadać dom lub mieszkanie”. „Po drugie zaś problem ten będzie dotykał coraz większej grupy ludzi. Jeśli PiS poważnie myśli o rządowym programie Mieszkanie Plus, to będziecie przecież te mieszkania budować na gruntach Skarbu Państwa. Także dla przyszłych mieszkańców stawiacie zatem granicę bonifikaty na 60 proc. przy okazji przekształcania prawa własności” - mówił.

Prezydent poinformował, że na przekształcanych gruntach miejskich we Wrocławiu mieszka około 75 tys. ludzi i oni będą mogli skorzystać z 90-proc. bonifikaty.

„We Wrocławiu jesteśmy liderem przekształceń z użytkowania wieczystego w prawo własności. Na przestrzeni ostatnich 20 lat niemal 70 tys. mieszkańców Wrocławia zostało dzięki decyzjom uwłaszczeniowym właścicielami gruntów, na których stoją ich mieszkania. Ten sukces był możliwy dzięki stosowanym przez lata niezwykle preferencyjnych warunkach związanych z udzielaniem bonifikaty w sytuacji wnoszenia jednorazowej opłaty w procesie przekształcania” - podkreślił Sutryk.