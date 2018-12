"Przynieśliśmy worek z prezentami dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorców - powiedziała w środę na konferencji prasowej minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Wyliczyła, że Pakiet MŚP, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 roku sprawi, że w kieszeniach przedsiębiorców w ciągu 10 lat pozostanie ok. 4 mld zł.

Pakiet umożliwia m.in. wliczenie w koszty działalności firmy wynagrodzenia małżonka, jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do 5 mln zł czy zwolnienie firm z obowiązku okresowych szkoleń BHP. Propozycja ta dotyczy tzw. najmniej wypadkowych branż; np. administracji. "Kończymy z fikcją szkoleń BHP" - powiedziała minister, zaznaczając, że to też wiąże się z oszczędnościami dla przedsiębiorców.

Z kolei od 1 stycznia 2020 roku na mocy Pakietu MŚP nastąpi poszerzenie kategorii małego podatnika (dotyczyć to będzie firm, które mają sprzedaż do 21 mln euro rocznie). Przedsiębiorcy ci będą mieli prawo do ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz niższego opodatkowania. Rozwiązanie to obejmie ok. 25 tys. przedsiębiorców.

Od Nowego Roku wchodzi też tzw. Mały ZUS. Będą mogły z niego skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 roku jest to 63 tys. zł). Resort wyliczył, że dzięki Małemu ZUS firmy zaoszczędzą ok.5,4 mld zł przez 10 lat. Z szacunków resortu wynika, że z nowego rozwiązania skorzystać może ok. 200 najmniejszych przedsiębiorców. Zapłacą oni zamiast 1232,16 zł składki ZUS tylko 620 zł.

Emilewicz zapowiedziała też "super ulgę" dla innowatorów. "Ci, którzy mają innowacyjną usługę lub produkt od 1 stycznia będą płacić 5 proc. CIT - oświadczyła. Dodała, że jest to jedna z najniższych stawek podatkowych w UE.

Projektowane przepisy zakładają ponadto ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną.

Kolejna propozycja zawarta w projekcie to skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy. A także zderegulowanie niektórych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców, m.in. dot. okresu zawieszania wykonywania działalności czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego.

Przewidziano też zmiany w funkcjonowaniu spółki z o.o. Możliwe będzie np. podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Wprowadzone mają zostać również reguły zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy, w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości.

Inne wybrane rozwiązania to np. skrócenie terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT ze 150 do 90 dni czy możliwość wezwania telefonicznego lub mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego o kontroli czasowej niezdolności do pracy. (PAP)

