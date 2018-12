Polska nie wyraziła poparcia dla Globalnego Paktu ws. Uchodźców

Polska nie wyraziła poparcia dla Globalnego Paktu ws. Uchodźców (Global Compact for Refugees) - poinformowało we wtorek ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To kolejny dokument ONZ, po porozumieniu z Marrakeszu (Global Compact for Migration), który nie został poparty przez Polskę.