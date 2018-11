"Udało się postawić milowy krok ku bezpieczeństwu i niezależności energetycznej Polski" - napisał Morawiecki na Twitterze. Przypomniał, że "zapadła decyzja inwestycyjna o budowie strategicznego gazociągu Baltic Pipe, który umożliwi sprowadzanie gazu ze złóż na Szelfie Norweskim przez Danię".

W piątek operatorzy przesyłowi gazu - polski Gaz-System i duński Energinet - oficjalnie dopełnili formalności, powiadamiając się wzajemnie o podjętych pozytywnych decyzjach inwestycyjnych. Odpowiednie dokumenty prezesi obydwó spółek wymienili podczas uroczystości w Kancelarii Premiera.

Tym samym weszła w życie umowa o budowie gazociągu. Reguluje ona wzajemne zobowiązania inwestorów, m.in. w zakresie uzyskania pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu oraz oddania do użytku wszystkich jego elementów do dnia 1 października 2022 r. Inwestorzy określili również główne postanowienia przyszłych umów dotyczących funkcjonowania gazociągu.

Jak poinformowali operatorzy, dalszymi krokami w projekcie Baltic Pipe będzie złożenie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę. Wnioski zostaną przekazane do właściwych organów w Polsce, Danii i Szwecji w pierwszym kwartale 2019 r.

Gazociągiem Baltic Pipe - od października 2022 r. będzie można będzie sprowadzić rocznie 10 mld m sześć. gazu ziemnego ze złóż na Szelfie Norweskim. Łącznie z dostawami poprzez gazoport w Świnoujściu, do Polski będzie mogło trafić 16-17 mld m. sześć. błękitnego paliwa z kierunków innych niż wschodni.

Baltic Pipe składa się z pięciu elementów - połączenia systemu norweskiego na Morzu Północnym z systemem duńskim, rozbudowy trasy przesyłu gazu przez Danię, budowę tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorski gazociąg z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym, oraz z rozbudowy polskiego systemu przesyłowego. (PAP)

autor: Wojciech Krzyczkowski