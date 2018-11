W.Brytania: May zaprzecza obawom Trumpa ws. handlu z USA

Facebook 0

Wykop 0

Tweet

Brytyjska premier Theresa May odrzuciła we wtorek obawy prezydenta USA Donalda Trumpa o to, że umowa o Brexicie i deklaracja dotycząca przyszłych relacji ograniczy szanse podpisania umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.