Jak wyjaśniła, po zgłoszeniu się we wtorek rano do prokuratury z wekslami in blanco na kwotę 108 mln zł, nie została wpuszczona do środka. Według pełnomocnik, prokuratura argumentuje to złożeniem zażalenia z wnioskiem o wstrzymanie poniedziałkowego postanowienia sądu o zastąpieniu aresztu poręczeniem w wysokości 108 mln zł.

"To absolutne bezprawie. Postanowienie sądu o zwolnieniu z aresztu poręczeniu jest wykonalne, a prokuratura je blokuje. Tylko sąd może orzec o jego wstrzymaniu, a na tą chwilę takie orzeczenie nie zapadło" - powiedziała mec. Szwarc.

W poniedziałek sąd zdecydował, że Osiecki może wyjść z aresztu za poręczeniem w wysokości 108 mln zł. Prokuratura zapowiedziała, że odwoła się od tej decyzji. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu dla b. szefa Altusa upływa 29 listopada br.