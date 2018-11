Termin składania wniosków o przyznanie pomocy suszowej dla rolników minął 16 listopada. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała w tym czasie 332 tys. wniosków na kwotę 2,15 mld zł. Na pomoc suszową rząd przeznaczył 1,5 mld zł.

"Te środki już się kończą, wystarczy ich jeszcze na kilka dni wypłat. Mam uzgodnione, że jeżeli się skończą środki tegoroczne, to wypłaty zostaną na miesiąc wstrzymane, natomiast żadne pieniądze nie przepadną" – powiedział Ardanowski.

Jak dodał, wnioski które zostały złożone do ARiMR do 16 listopada "będą realizowane w kolejnych tygodniach z nowego budżetu". "Nie ma możliwości, żeby w tym roku dokonywać przesunięć budżetowych, zmieniać w tej materii budżet, więc to będzie wypłacone rolnikom z kolejnej transzy środków" - powiedział.

Stawka pomocy dla rolników, którzy ubezpieczyli co najmniej połowę swoich upraw w przypadku strat powyżej 70 proc., wynosi 1 tys. zł na hektar, a dla tych których straty wynoszą więcej niż 30 proc. - 500 zł/ha. ARiMR poinformowała, że ponad 30 tys. rolników otrzyma płatności w pełnej wysokości, czyli 1 tys. zł do hektara.

Jan Krzysztof Ardanowski był w czwartek gościem zorganizowanego w Poznaniu III Forum Rolników i Agrobiznesu. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny