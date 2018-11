O stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej Łomży ubiegało się dwóch kandydatów. Z Janem Olszewskim rywalizował kandydat Koalicji Obywatelskiej Maciej Borysewicz (Borysewicz był kandydatem KO na prezydenta Łomży). Olszewskiego poparło 12 radnych, Borysewicza dziesięciu, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W Radzie Miejskiej Łomży jest 23 radnych. 8 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, 6 komitet Mariusza Chrzanowskiego, po cztery Koalicja Obywatelska i komitet Przyjazna Łomża, jeden Bezpartyjni Samorządowcy.

Nie udało się natomiast wybrać wiceprzewodniczących Rady. Kandydatami byli Marianna Jóskowiak z PiS i Dariusz Domasiewicz z Przyjaznej Łomży, ale żaden z nich nie uzyskał w głosowaniu wymaganej większości głosów. Sesja inauguracyjna będzie kontynuowana w poniedziałek.

Po wyborze na przewodniczącego Rady Miejskiej Olszewski zapowiedział, że będzie dokładał sił, aby rada pracowała "efektywnie, w miarę szybko, bez zbędnych niepotrzebnych dyskusji". To jest to sprawa "najważniejsza" - dodał. Jak zauważył, rada reprezentuje interesy miasta, wszystkich mieszkańców, a wypełnienie obowiązków, które nakładają na radnych mieszkańcy wymaga "mądrego, przemyślanego działania.

"Chcę powiedzieć, że nie jest rolą rady i proszę nas tak nie traktować, że my będziemy tutaj jakby przeciwnikami prezydenta, tylko będziemy krytycznie podchodzić do pewnych rzeczy, żeby wypracowywać to, co jest dla Łomży dobre, jak również dla mieszkańców. I takim będą się przesłaniem kierował" - zadeklarował Olszewski.

Prezydent Mariusz Chrzanowski, który złożył w środę ślubowanie, będzie sprawował tę funkcję drugą kadencję. Po złożeniu ślubowania powiedział, że rolą prezydenta jak i radnych jest dbanie o interesy miasta i jego mieszkańców.

"Mieszkańcy oczekują od nas współpracy, współpracy ponad podziałami, co podkreślałem wiele razy podczas kampanii wyborczej. Możemy nie zgadzać się w kwestiach światopoglądowych, bo każdy z nas jest inny, ale rozmawiać musimy. Dialog ten powinien być na wielu płaszczyznach, ale przede wszystkim na naszej, lokalnej płaszczyźnie" - podkreślił Chrzanowski. Jak dodał, priorytetem jest dokończenie rozpoczętych inwestycji, "a w dalszej kolejności podejmowanie nowych działań". Prezydent zadeklarował też otwarcie na pomysły na rozwój miasta.

Apelował, by "nie dzielić społeczeństwa, nie dzielić ludzi". "Nie dzielmy Łomży, ale szanujmy siebie nawzajem i swoje poglądy, nawet jeżeli by to były zasadniczo różne poglądy" - dodał Chrzanowski. Apelował też, by krytyka była konstruktywna, a nie na zasadzie "zacietrzewienia większości obalającej każdą uchwałę tylko dla zasady opozycji, ale konstruktywnie".

W wyborach, w drugiej turze, Chrzanowski pokonał kandydatkę PiS, swoją byłą zastępczynię Agnieszkę Muzyk. Chrzanowskiego poparło 75,98 proc. głosujących, Agnieszkę Muzyk - 24,02 proc.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka