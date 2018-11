Amerykański prezydent podkreślił jednak, że Stany Zjednoczone "utrzymują relacje z Królestwem Arabii Saudyjskiej" (a nie z księciem Muhammadem ibn Salmanem - PAP) i chcą one, by Rijad pozostał ich partnerem, gdyż jest to w amerykańskim interesie, a na zrywaniu kontraktów zbrojeniowych z Arabią Saudyjską skorzystają Rosja i Chiny.

Opozycyjny wobec władz w Rijadzie dziennikarz Dżamal Chaszodżdżi został zabity w saudyjskim konsulacie w Stambule, do którego poszedł 2 października, by załatwić formalności związane ze swoim ślubem. Władze saudyjskie przez długi czas utrzymywały, że nie mają nic wspólnego z jego zaginięciem, ale ostatecznie przyznały, że doszło do zabójstwa. Cały czas utrzymują jednak, że wpływowy następca tronu, książę Muhammad ibn Salman nic o tym nie wiedział.(PAP)